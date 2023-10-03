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        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenlenecek

        Samsun Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:23
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        Samsun'da "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenlenecek
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        Samsun Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Atatürk ve Eserlerini Anlamak" konferansı düzenleneceği bildirildi.

        Araştırmacı yazar Ali Güler'in konuşmacı olarak katılacağı konferans, 4 Eylül'de saat 14.00'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

        Konferansta Atatürk'ün doğduktan sonra Samsun'a çıkışına kadar olan hayat hikayesini anlatacaklarını belirten Güler, "Cumhuriyet devriminin temel esasları neler, bunlardan bahsedeceğiz. Yani Atatürk'ün hem liderliği hem biyografisi hem de 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i anlatacağız. Özellikle lise ve üniversite öğrencilerimiz, mutlaka Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan Cumhuriyet'e kadar olan hayat hikayesini dinlemeliler. İlgi duyan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz, hayatı ile ilgili merak ettiklerini bizlere sorarak öğrenebilirler." dedi.

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