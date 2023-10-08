Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ oldu

        CHP Samsun İl Başkanlığına Mehmet Özdağ seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Samsun İl Başkanlığına Mehmet Özdağ seçildi.

        CHP Samsun 38. Olağan İl Kongresi, Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in divan başkanlığında yapıldı.

        Kongrede, mevcut il başkanı Fatih Türkel'in yanı sıra, Tufan Akcagöz, Aylin Tat, Ali İzzet Kavtelek ile Mehmet Özdağ listeleriyle aday oldu.

        Konuşmaların ardından belirlenen 4 sandıkta 634 delegeden 603'ü oy kullandı. 204 delegenin oyunu alan Mehmet Özdağ il başkanlığına seçildi. Aylin Tat 133, Tufan Akcagöz 117, Fatih Türkel 102 ve Ali İzzet Kavtelek 47 oy aldı.

        Kongre sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, yaşadığı sevinç ve mutluluğu ifade ederek, "Toplam 5 adaylı bir yarıştan çıktık. Bu aslında CHP tabanının iktidara susadığını ve Samsun'da CHP'yi birinci parti yapabilmek için ne kadar büyük bir azim içinde olduğunu gösteriyor. Diğer yarıştığım aday arkadaşlarımla çok centilmen bir yarış oldu. Biz bu arkadaşlarımla ve salonu dolduran 600 delegeyle birlikte çalışacağız. Biz de bu birliktelik varken inanın yerel seçimde kasıp kavuracağız ortalığı." diye konuştu.

        Kongreye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da TEMA İl Temsilciliği koordinasyon toplantısı yapıldı
        Samsun'da TEMA İl Temsilciliği koordinasyon toplantısı yapıldı
        Samsun için fırtına uyarısı
        Samsun için fırtına uyarısı
        Havza'da "Sevimli Dostlar Ormanda" oyunu sahnelendi
        Havza'da "Sevimli Dostlar Ormanda" oyunu sahnelendi
        MHP Samsun Milletvekili Topsakal ve İl Başkanı Mucur'dan Çarşamba'ya ziyare...
        MHP Samsun Milletvekili Topsakal ve İl Başkanı Mucur'dan Çarşamba'ya ziyare...
        Köpekleri ölünce veteriner hekimler ve stajyerleri darbettiler; 1 stajyer k...
        Köpekleri ölünce veteriner hekimler ve stajyerleri darbettiler; 1 stajyer k...