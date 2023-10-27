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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:13
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 672,9 gram esrar, 96,17 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

        Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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