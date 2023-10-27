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        Kavak'ta Cumhuriyet Anaokulu'ndan 100. yıl sergisi

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu'nda "Bayrağımız ve Cumhuriyet" temalı sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:34
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        Kavak'ta Cumhuriyet Anaokulu'ndan 100. yıl sergisi
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu'nda "Bayrağımız ve Cumhuriyet" temalı sergi düzenlendi.

        Kaymakam Erdem Karanfil ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve şube müdürlerinin yanı sıra kurum yöneticileri katıldı.

        Kaymakam Karanfil, anaokulu müdürü Sema Ateş'e organizasyon için teşekkür ederek, öğretmenlerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

        Karanfil, Cumhuriyet coşkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulundu.

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