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        Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün depolarından 3'ü kütüphane yapılacak

        Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün depolarından 3'ünün kütüphane yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:30
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        Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün depolarından 3'ü kütüphane yapılacak
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        Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün depolarından 3'ünün kütüphane yapılacağı bildirildi.

        Kampüste devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, tütün depolarının dönüşümünde mekan hafızasını korumak, ömrü dolmamış her malzemeyi kullanmak, her aşamada geri dönüşümü öncelemek ve israftan kaçınmak temel ilkeleriyle hareket ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda kampüsteki bin metrekarelik 3 hangarı kütüphane olarak planladıklarını belirten Aydın, "Bu 3 hangarın kütüphane için dönüştürülmesi, bilgi ve mekanın buluşmasını simgeliyor. Kütüphanemiz, havacılık ve uzay bilimleri, mimarlık, doğa bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda geniş bilgi merkezi olacak. Ballıca kampüsümüzde bin metrekarelik 60, 5 bin metrekarelik 3 alana sahip olan bu depolar, üniversitemiz tarafından fakülteler, atölyeler, laboratuvarlar, öğrenci merkezi ve teknopark gibi farklı işlevlere dönüştürülmektedir." açıklamasında bulundu.

        Kampüsü ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da Samsun Üniversitesinin ilçe adına büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 2024'te yeni bölümleriyle, yaşam alanlarıyla, spor tesisleriyle, kütüphane ve camisiyle bambaşka şekilde karşımıza çıkacak olan Samsun Üniversitemizin Ballıca Kampüsünde devam eden değişim ve dönüşümü takip etmek, bizleri de memnun ediyor. Rektör hocamızın gayretleri sayesinde kısa sürede bu özel kampüs, Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirecek projelere de ev sahipliği yapacaktır." ifadesini kullandı.

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