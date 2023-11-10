Büyük Önder Atatürk, Bafra'da anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında anıldı.

Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması, Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın çelenk sunmasının ardından tören sona erdi.

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