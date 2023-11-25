Samsun'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla havaya ateş etme görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla havaya ateş etme görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan H.B. ve H.B. hakkında çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 şüpheliyi ayrı evlerde eş zamanlı operasyonla yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 57 tabanca mermisine el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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