Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

        Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Şehirdeki işlerini bırakan iki kardeş baba topraklarında tıbbi aromatik bit...
        Şehirdeki işlerini bırakan iki kardeş baba topraklarında tıbbi aromatik bit...
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi
        Samsunspor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak
        Samsunspor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak
        Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı
        Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı
        Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi Havza'da mevlit okuttu
        Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi Havza'da mevlit okuttu