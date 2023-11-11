Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.

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