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        Samsun'da su temin projesi ve altyapı yatırımları hizmete sunuldu

        Samsun'un Bafra ilçesine 19 Mayıs Barajı'ndan su temin projesiyle altyapı yatırımlarının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:47
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        Samsun'da su temin projesi ve altyapı yatırımları hizmete sunuldu
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        Samsun’un Bafra ilçesine 19 Mayıs Barajı’ndan su temin projesiyle altyapı yatırımlarının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bafra’da yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

        Yatırımların hizmete sunulması dolayısıyla Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 19 Mayıs Dağ Barajı’ndan Su Temin Projesi Yol, Su ve Altyapı Yatırımları Hizmete Alma Töreni yapıldı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Bafra’nın doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve tarım alanlarıyla Samsun’un önemli bir ilçesi olduğunu belirterek yapılan yatırımlar dolayısıyla katkı verenlere teşekkür etti.

        AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da Bafra’ya yolla ilgili 377 milyon lira, suyun getirilmesi için altyapıyla alakalı da 788 milyon liralık olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

        Samsun’da yaptıkları istişarelerde vatandaşların ilettiği yol sorununu gidereceklerini aktaran Muş, "Yoldan kastımız, ilçelerde bulunan 7 bin kilometrelik yol. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda olan bu yollar mali kaynaksızlıkların yetersizliğinden dolayı önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin kilometrelik yolun tamamı bitirilecek." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini anlattı.

        Kırsal mahallelere çok gittiklerine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

        "Bafra’nın yol ve su sorununu bitiremedik. Yapılıyor, kış geliyor, yollar hiç yapılmamış gibi bozuluyor. ‘Samsun’da içme sularının tamamını halledeceğiz’ dedik. 948 kırsal mahallemiz var. Seçime kadar diğer mahallelerimizde sıkıntı yaşayan bölgelerimizin su sorununu çözeceğiz. 850 mahallemizin altyapı çalışmalarını boru hatlarını genişleterek yaptık. Bafra’nın su ve kanalizasyon hatları ile memba suyu hatlarının tamamını değiştirdik."

        19 Mayıs ile Bafra ilçesinde yapılan içme suyu hattının 450 bin nüfusa hitap edecek şekilde yapıldığını vurgulayan Demir, "Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi el birliğiyle sıkıntıları beraber ortadan kaldırdı. Bu birliktelik yerel siyasetle birleştiğinde hizmet bambaşka bir tat veriyor." diye konuştu.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise ilçenin 142 bin nüfusu bulunduğuna dikkati çekerek "92 bin nüfus merkezde yaşamakta, 50 bini ise dış mahallelerimizde bulunmaktadır. Türkiye’nin ikinci çeltik üretim sahasıyız. Yazlık ve kışlık sebze üretiminde Karadeniz’in en büyük ovasıyız. Açılışını yaptığımız su bölgemize hizmet verecek." dedi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da memba suyunun arıtmadan geçerek çeşmelere geldiğini dile getirerek, "Bafra’ya kadar suyun gerekiyord. Bu kapsamda su hatları tamamen değiştirildi." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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