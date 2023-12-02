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        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:28
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        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Tolgahan Topuz (22) idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.

        Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Çevik (22) ve Ertuğrul Sağlam (26) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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