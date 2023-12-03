Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tokat'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Danişment Gazi Bulvarı'nda, E.T. idaresindeki 60 NE 228 plakalı traktör ile aynı istikamette seyreden B.T. kontrolündeki 59 UP 963 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.Ş, H.T, S.T, R.T. ve Ş.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkan...
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkan...
        Samsun'da su temin projesi ve altyapı yatırımları hizmete sunuldu
        Samsun'da su temin projesi ve altyapı yatırımları hizmete sunuldu
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkan...
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkan...
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Samsunspor - Büyükçekmece Basketbol: 67-71
        Samsunspor - Büyükçekmece Basketbol: 67-71