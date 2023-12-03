Tokat'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Danişment Gazi Bulvarı'nda, E.T. idaresindeki 60 NE 228 plakalı traktör ile aynı istikamette seyreden B.T. kontrolündeki 59 UP 963 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.Ş, H.T, S.T, R.T. ve Ş.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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