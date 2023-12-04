Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 8 yıl 5 ay ve "silahla yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Ayrıca, bu kişilerin üzerinde 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 35 kesici ve delici alet bulundu.

Yakalananlar işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.