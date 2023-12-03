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        Samsun'da asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:32
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        Samsun'da asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 68 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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