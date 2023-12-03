Samsun'da asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 68 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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