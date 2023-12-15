Bafra'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Samsun’un Bafra ilçesinde İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bafra İHH öncülüğünde kurulan "Filistin Yardım Platformu" adı altında toplanan grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Yapılan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda platform sözcüsü, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Seçim Çalışkan, basın açıklaması yaptı.

Çalışkan, "Gazze’de tam anlamıyla soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinli kardeşlerimizi şehit etti. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor." dedi.

İsrail'in hukuk tanımadığını ve işgale devam ettiğini anlatan Çalışkan, "ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra, Filistin’de hayatını kaybeden siviller için Kur'an okundu. Duanın ardından etkinlik son buldu.