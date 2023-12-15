Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen yerli malı haftasına yerli ürünlerin yanı sıra Togg da getirildi.

Öğrenciler de Togg'u inceleme fırsatı buldu, araçla fotoğraf çektirdi.

Okul öğretmenlerinden Haluk Yılmaz, kendilerini kırmayarak Togg otomobilini getiren ve öğrencilere sevinç yaşatan kişiye teşekkür etti.

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