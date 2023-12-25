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        Samsun'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:57
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        Samsun'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi saklandığı evde yakalandı.

        Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin saklandığı evi belirledi.

        Ekipler düzenledikleri operasyonla S.S'yi evde yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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