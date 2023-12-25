Samsun'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi saklandığı evde yakalandı.

Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin saklandığı evi belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla S.S'yi evde yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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