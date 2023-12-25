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        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:48
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        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu etkili olan kar yağışında Salıpazarı’nda 1, 19 Mayıs'ta 3, Bafra’da 1, Alaçam'da 8, Yakakent'te 3, Kavak'ta 2, Ladik'te 4, Vezirköprü'de 11 ve Atakum'da 9 olmak üzere 42 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı mahalle yolları ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Kentte bugün itibariyle kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 225 araç 400 personelle kışa hazır olduklarını bildirdi.

        Kar yağışı başlamadan önce kış dönemi ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Demir, "Kar yağışının başlamasıyla ekiplerimiz hemen harekete geçti. Kapanan yollar anında müdahale edilerek ulaşıma açıldı." ifadelerini kullandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cemal Bozkurt ise şunları kaydetti:

        "Ekipler ana arterlerden küçük mahalle yollarına kadar geniş bir alanda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca karla mücadele araçları ve personeli olası acil durumlara karşı hazırlıklı bir şekilde bekliyor. 225 araç ve 400 personelle kışa hazırız. Vatandaşımızın kış mevsimini daha güvenli ve rahat geçirebilmeleri adına 7/24 sahadayız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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