Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu kullanan 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Kavak ve Canik ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu kullanan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Kavak ve Canik ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Canik ve Kavak ilçe jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen E.D. ve M.Ç. isimli şüphelileri takibe aldı.

        Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda ekipler ,Canik ilçesindeki M.Ç'nin evinde 500 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 26 bin 630 lira, sigara sarma makinesi, 4 uyuşturucu ele geçirdi.

        Kavak ilçesinde ikamet eden E.D'nin evinde yapılan aramalarda ise 55 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 28 tabanca fişeğini ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 42 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Havza'da Filistin için 325 bin 680 lira yardım toplandı
        Havza'da Filistin için 325 bin 680 lira yardım toplandı
        Samsun'da eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da tarihi Saathane Meydanı turizme kazandırıldı
        Samsun'da tarihi Saathane Meydanı turizme kazandırıldı
        Samsun'da lastik kaplama dükkanında yangın
        Samsun'da lastik kaplama dükkanında yangın