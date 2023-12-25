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        Samsun'da eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:47
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        Samsun'da eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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