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        Samsun'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:27
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        Samsun'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan ve Hırsızlık " suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'yi (31) yakaladı.

        Firari hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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