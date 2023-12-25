Samsun'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan ve Hırsızlık " suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'yi (31) yakaladı.
Firari hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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