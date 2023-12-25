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        Samsun'da lastik kaplama dükkanında yangın

        SAMSUN'da, lastik kaplama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:05
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        Samsun'da lastik kaplama dükkanında yangın
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        SAMSUN'da, lastik kaplama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Tekkeköy ilçesi, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki lastik kaplama dükkanında, iddiaya göre, çıkma lastiklerin depolandığı yerde yangın çıktı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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