Atakum'da "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın" projesiyle öğretmenler yüzme öğrenecek

Samsun'un Atakum ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın" projesiyle öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu verilecek.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki öğretmenlere yönelik proje hazırlandı.

Atakum Halk Eğitimi Merkezinin antrenör desteğiyle gerçekleştirilecek "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın" projesi kapsamında, öğretmenler su güvenliği konusunda bilinçlendirilerek yüzme becerisi kazanacak.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, yüzme kurslarının 26 Aralık Salı günü Samsun Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacağını bildirdi.

Yüzme kurslarının 8 hafta süreceğini bildiren Yetik, şunları kaydetti:

"Yüzme, fiziksel ve psikolojik sağlığa olumlu yönde etki eden kapsamlı bir spor aktivitesidir. Fiziksel açıdan bakıldığında, yüzme kas kuvvetini artırma, dayanıklılığı geliştirme gibi olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu spor, tüm vücut kaslarını etkileyerek genel bir kondisyonu desteklerken, eklem ve kemik sağlığını koruma özelliğine de sahiptir. Psikolojik açıdan ise yüzme stresle başa çıkma becerisi geliştirme, rahatlama ve zihinsel sağlığı koruma konusunda yardımcı olabilir. Aynı zamanda, yüzme sırasında suyun sakinleştirici etkisi, endişe ve gerginliği azaltarak mental sağlığı da güçlendirebilir. Yüzme bilmenin bu fiziksel ve psikolojik avantajları, öğretmenlerimizin yaşam kalitesini artırarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için önemli bir unsur olarak öne çıkacaktır."

Grupların durumuna göre programın uzatılabileceğini belirten Yetik, "Bu projeyle Karadeniz kıyısındaki Atakum ilçemizde, yüzme bilmeyen öğretmenimizin kalmamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.