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        Samsun'da tarihi Saathane Meydanı turizme kazandırıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi Saathane Meydanı, kentin ekonomi, turizm ve sosyal çekim noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:21
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        Samsun'da tarihi Saathane Meydanı turizme kazandırıldı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi Saathane Meydanı, kentin ekonomi, turizm ve sosyal çekim noktası haline geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı yapılan düzenlemelerle turizme kazandırıldı. Tarihi bir dönüşüm projesi uygulanan Saathane Meydanı, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi haline geldi.

        Saathane Meydanı Projesi'ne Büyükşehir Belediyesi binası da dahil edildi, söz konusu 5 katlı bina yıkıldı. Yerine yapılacak Ticaret Merkezi'nin inşaatı ise hızla devam ediyor.

        Yapımı devam eden Ticaret Merkezi'nde 206 araç kapasiteli iki katlı otopark, 19 mağaza ve 5 adet restoran yer alacak. Ayrıca halk arasında "mavi bina" olarak bilinen 8 katlı Apaydın İş Merkezi'nin yıkılmasının ardından yerine yapılan Sümbül Konağı'nın inşaatı da tamamlandı. Sümbül Konağı dışındaki ışıklandırması ve estetik görünümü ile Saathane Meydanı'na renk kattı. Karadeniz mimarisinin doğudan batıya tüm izlerini taşıyan Sümbül Konağı iç tefrişatının yapılmasının ardından hizmete girecek.

        Saat Kulesi çevresinde bulunan ve meydanın tarihi dokusuna uyum sağlamayan yapıların yıkılmasının ardından yerine yapılan yeni yapılarda açılan iş yerleri ile birlikte bölgedeki ticaret daha da hareketlendi. Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde dönüşümünü amaçlayan proje kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Demir, "Saathane Meydanı'nın dönüşümü devam ediyor, hayata geçirdiğimiz proje ile tarihi dokusunu koruduğumuz alan kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Bölge tarihi dokuya uygun bir görüntüye kavuşurken buradaki konsept de değişiyor. Saathane Meydanı artık sadece insanların alışveriş yapıp gittikleri bir yer olmaktan çıktı. Başka bir boyut kazandı. İnsanlar burada artık daha fazla zaman geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Uyguladığımız vizyoner proje ile Saathane Meydanı artık turizm anlamında yeni bir çekim noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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