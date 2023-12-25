Tekkeköy'de maç öncesi şehitler unutulmadı
Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Tekkeköyspor - Vezirköprü Belediyespor karşılaşması öncesi şehitler anıldı.
Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Tekkeköyspor - Vezirköprü Belediyespor karşılaşması öncesi şehitler anıldı.
Tekkeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için Tekkeköyspor-Vezirköprü Belediyespor maçı öncesi pankart açıldı.
Tekkeköy Murat Karaman İlçe Stadı'nda yapılan karşılaşmaya futbolcular, "Acımız büyük, şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartla çıktı.
Pankartın açılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Maçı statta takip eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şehitlere rahmet, şehitlerin yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa diledi.
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