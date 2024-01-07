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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:25
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince E.A. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

        Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda, 116,22 gram sentetik uyuşturucu, 140 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 10,60 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeğini ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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