Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince E.A. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda, 116,22 gram sentetik uyuşturucu, 140 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 10,60 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.