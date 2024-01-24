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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:50
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek G.A'yı saklandığı yerde yakaladı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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