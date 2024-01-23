Büyük Birlik Partisi Havza İlçe Başkanlığına Yöndemli seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Havza İlçe Başkanlığına Mehmet Yöndemli seçildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan BBP Havza İlçe Teşkilatının kongresinde başkanlığa, bir süre önce bu göreve atanan Mehmet Yöndemli tek aday olarak katıldı.

Genel kurulda oyları tamamını alan Yöndemli, yeniden başkan seçildi.

Yönetim kurulu ise şöyle oluştu, Bayram Aytekin, Yasemin Yanık, Bayram Özcan, Seyhan Çelik, İrfan Demircan, Hacer Yeşilyurt, Adem Şahin, Ali Soylu, Halil Özkan Efe, Hamdi Top, Ramazan Yılmaz, Mehmet Çelebi, Serkan Güler, Tuncay Balta, Fatih Yüce, Fatih Şenkal, Hayretin Akman, Yavuz Gültekin ve Yusuf Bozkurt.