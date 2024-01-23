Samsun'da Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete girdi.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış programına Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, ilçede yaşayan Gürcü vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek açılışını yapan Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, “Türkiye ile bizim ilişkilerimiz en üstü seviyede ve bugün açılışını yaptığımız derneğimiz de buna katkı sunacaktır.” dedi.

Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Yazıcı ise Salıpazarı’nda kültür zenginliklerini koruma ve geliştirme amacı ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu yeni dernek binamızda sizleri daha güzel etkinliklerle buluşturmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi, danslarımızı, el sanatlarımızı, tarihimizi, zengin birçok yönümüzü yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.