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        Samsun'da Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:42
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        Samsun'da Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
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        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete girdi.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış programına Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, ilçede yaşayan Gürcü vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

        Dernek açılışını yapan Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, “Türkiye ile bizim ilişkilerimiz en üstü seviyede ve bugün açılışını yaptığımız derneğimiz de buna katkı sunacaktır.” dedi.

        Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Yazıcı ise Salıpazarı’nda kültür zenginliklerini koruma ve geliştirme amacı ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu yeni dernek binamızda sizleri daha güzel etkinliklerle buluşturmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi, danslarımızı, el sanatlarımızı, tarihimizi, zengin birçok yönümüzü yaşatmaya çalışacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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