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        Samsun'da gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinde kızartmada kullanılan yağların ölçümü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:20
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        Samsun'da gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinde kızartmada kullanılan yağların ölçümü yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

        Halkın sağlığını korumak için gıda denetimlerine devam ettiklerini belirten Sağlam, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağların hijyen kurallarıyla alakalı yönetmeliğimiz var. Yönetmelik çerçevesinde denetim yapıyoruz. Samsun'da özellikle 259 iş yerinde bu denetimlere ağırlık veriyoruz. 2023 yılındaki denetimlerde yağla ilgili sadece bir olumsuzluk çıkmıştı. Olaya ilişkin gerekli idari yaptırımları uyguladık."

        İşletmelerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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