Samsun'da 22 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 22 bin 400 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 22 bin 400 makaron ele geçirildi.

Gözaltına 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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