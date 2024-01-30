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        Samsun'da 22 bin 400 makaron ele geçirildi

        Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 22 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Samsun'da 22 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 22 bin 400 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 22 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Gözaltına 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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