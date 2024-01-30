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        Samsun'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:42
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        Samsun'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, istihbaratı değerlendirerek İ.A'yı saklandığı yerde yakaladı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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