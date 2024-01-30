Samsun'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, istihbaratı değerlendirerek İ.A'yı saklandığı yerde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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