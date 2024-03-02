Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci madalyalarını takdim etti.

Bedensel engelliler sağ ve sol müsabakaları ile şampiyona tamamlandı.

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