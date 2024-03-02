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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Asarcık ilçesini ziyaret etti:

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:01
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Asarcık ilçesini ziyaret etti:
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi.

        Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Asarcık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinde Cumhur İttifakı'nın büyük zaferle çıkacağını dile getirdi.

        Şehrin sorunlarını bildiklerini ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini kaydeden Doğan, "Samsun’umuzu 17 ilçesiyle, bin 251 mahallesiyle hayatımızın merkezine alarak daha ileri taşımak için yola koyulduk. Samsun'umuz ve 17 ilçemizde sağlayacağımız ahenk ve uyumla, kentimizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız." dedi.

        Daha hızlı, daha güçlü ve daha ileri Samsun için çalışacaklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:

        "Samsun için en iyisini yapma gayesiyle çıktık yola, bunu başarmak da boynumuzun borcudur. 'Daha hızlı, daha güçlü, daha ileri Samsun' diyoruz. Bunun için ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğinin farkındayız. Şehrimizi biliyor, şehrimizin taleplerini görüyor, dinliyoruz. Samsun’umuzu tüm ilçeleriyle, bin 251 mahallesiyle, hayatımızın merkezine alıp şehrimizde inşallah yeni bir hizmet dönemi gerçekleştirmek için yola koyulduk. Bunları yaparken bir taraftan da şehri dinlemeye gayret ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz hemşehrilerimizi dinlemek, onların fikirlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmayı arzu ediyoruz."

        - "Şehrimizi ileriye götürmede yükümlülüğümüz çok fazla"

        Doğan, Samsun'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, bunun doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        "Bunu ancak aramızdaki ahengi artırarak yapabileceğimize inanıyorum." diyen Doğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Tüm kurum ve kuruluşlarıyla hepimizin gittiği mesafeleri birbirine eklediğimizde komple şehir olarak ileriye gitmiş oluruz. Şehrimizi ileriye götürmede yükümlülüğümüz çok fazla. Bununla alakalı da sorumluluğu da zahmeti de gayreti de yapma yükümlüğünün bilincindeyiz. İnşallah bu ahengi sağladığımızda Samsun’u gerçekten bölgenin daha da parlayan yıldızı haline getireceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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