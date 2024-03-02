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        Samsunspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor

        Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet alan Samsunspor, yarın karşılaşacağı Başakşehir'i yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:00
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        Samsunspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor
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        Süper Lig’de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet alan Samsunspor, yarın karşılaşacağı Başakşehir’i yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.

        Karadeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada sadece 7 puan toplayabildi. Dış saha performansıyla taraftarını üzen Samsunspor, bu anlamda ligin en az puan toplayan İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ten sonra 3’üncü sırada yer alıyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda yaptığı maçlarda Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Pendikspor, Alanyaspor ve Trabzonspor’a karşı kaybetti. Sivasspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan Samsunspor, tek galibiyetini ise ligin 14’üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 3-2’lik sonuçla aldı. Bu maçlarda kalesinde 23 gol gören Samsunspor, rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

        Son haftalarda aldığı puan ve puanlarla çıkışını da sürdürmek isteyen Samsunspor, yarın saat 13.30’da İstanbul’da Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mehmet Kısalı ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.

        SAMSUNSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

        Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Havayolu ile bugün İstanbul’a giden Karadeniz temsilcisinin Başakşehir maçına şu 11’i ile çıkması bekleniyor:

        "Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Raman ve Mouandilmadji."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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