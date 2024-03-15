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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:46
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yanı sıra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada 9 bin 600 boş,1840 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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