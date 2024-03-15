Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada 9 bin 600 boş,1840 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yanı sıra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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