Samsun'da polisler öğrencileri bilgilendirdi
Samsun'da polisler, öğrencileri trafik kuralları ve siber suçlara ilişkin bilgilendirdi.
Samsun'da polisler, öğrencileri trafik kuralları ve siber suçlara ilişkin bilgilendirdi.
Atakum ilçesinde "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında anaokulu ve kreşlerdeki 61 öğrenci trafik kuralları, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, "anne ve babalara tavsiyeler" konulu el broşürleri de dağıtıldı.
İlçedeki 81 ortaokul öğrencisine ise siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık konularında seminer verildi.
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