Samsun'da polisler öğrencileri bilgilendirdi

Atakum ilçesinde "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında anaokulu ve kreşlerdeki 61 öğrenci trafik kuralları, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, "anne ve babalara tavsiyeler" konulu el broşürleri de dağıtıldı.

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