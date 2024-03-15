TSK Mehmetçik Vakfı Samsun'da şehitler ve merhum gaziler için mevlit okuttu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Samsun'da mevlit okutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Samsun'da mevlit okutuldu.
Ulugazi Camisi'nde cuma namazı öncesindeki mevlide, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.
Mevlitte vatan için canını veren şehit Mehmetçik ile gaziler ve vakıf bağışçıları için dua edildi.
Mevlitte, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından cemaate lokum dağıtıldı.
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