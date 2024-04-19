Samsun'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Şahin D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazi Mahallesi Şehit Hakan Altıkatoğlu Sokak'ta Okan Ç'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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