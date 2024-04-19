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        Samsun'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:42
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        Samsun'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Şahin D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazi Mahallesi Şehit Hakan Altıkatoğlu Sokak'ta Okan Ç'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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