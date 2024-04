Markus Gisdol: Adana Demirspor maçına odaklandık

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'in 33. haftasında kendi evinde oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Ben de, takımım da tamamen, sadece bu maça odaklanmış durumda" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da, kendi evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın zor geçeceğini, rakiplerinin son haftalarda başarılı sonuçlar aldığını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmanın kendileri için dikkatli olmaları gereken bir müsabaka olacağını söyledi. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili sezon sonunu işaret eden Gisdol, "Şu an odaklanmam tamamen takımın başarısı üzerine ve ligin son maçına kadar da bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

'BALOTELLI VE NANI HALA ETKİLİ OYNUYORLAR'

Adana Demirspor'un bireysel anlamda iyi oyunculara sahip olduğunu söyleyen Gisdol, "Cumartesi günü Adana Demirspor ile evimizde zor bir karşılaşma oynayacağız. Son haftalarda rakibimizin aldığı başarılı sonuçlar ortada. Bireysel anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Balotelli ve Nani olsun hala çok etkili oynuyorlar. Ofansif anlamda da kanat oyuncuları çok çok iyi. Bizim daha iyi hazır ve dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Biz her maçın çok çok önemli olduğunu her zaman belirtiyoruz ve açıklamalarımızı da o yönde yapıyoruz. Ben de takımım da tamamen sadece bu maça odaklanmış durumda. Her maçın zor olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Tabii hangi maçın nasıl geçeceğini de bilemiyoruz. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.