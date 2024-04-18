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        Markus Gisdol: Adana Demirspor maçına odaklandık

        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'in 33.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:45
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        Markus Gisdol: Adana Demirspor maçına odaklandık
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        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'in 33. haftasında kendi evinde oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Ben de, takımım da tamamen, sadece bu maça odaklanmış durumda" dedi.

        Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da, kendi evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın zor geçeceğini, rakiplerinin son haftalarda başarılı sonuçlar aldığını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmanın kendileri için dikkatli olmaları gereken bir müsabaka olacağını söyledi. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili sezon sonunu işaret eden Gisdol, "Şu an odaklanmam tamamen takımın başarısı üzerine ve ligin son maçına kadar da bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

        'BALOTELLI VE NANI HALA ETKİLİ OYNUYORLAR'

        Adana Demirspor'un bireysel anlamda iyi oyunculara sahip olduğunu söyleyen Gisdol, "Cumartesi günü Adana Demirspor ile evimizde zor bir karşılaşma oynayacağız. Son haftalarda rakibimizin aldığı başarılı sonuçlar ortada. Bireysel anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Balotelli ve Nani olsun hala çok etkili oynuyorlar. Ofansif anlamda da kanat oyuncuları çok çok iyi. Bizim daha iyi hazır ve dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Biz her maçın çok çok önemli olduğunu her zaman belirtiyoruz ve açıklamalarımızı da o yönde yapıyoruz. Ben de takımım da tamamen sadece bu maça odaklanmış durumda. Her maçın zor olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Tabii hangi maçın nasıl geçeceğini de bilemiyoruz. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        'TARAFTARIMIZ BİZE DESTEĞİNİ GÖSTERECEKTİR'

        Cumartesi günü Adana Demirspor karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Gisdol, "Taraftarımız cumartesi günü orada olacak. Bunu da çok iyi biliyorum. Bizi her zaman destekledikleri gibi cumartesi günü de o desteklerini göstereceklerdir ve biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve puan, puanlar almaya çalışacağız. Ama ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz. Her zaman bütün maçlara böyle bakmamız gerekiyor. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz ki biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Gelmiş olduğumuz konum sebebiyle de mutlu olmamız gerekiyor. Ama henüz bitmedi. Bir sonraki adımı da düzgün atmamız, iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Ligin sonuna kadar biz savaşmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla benim aramda çok güzel bir bağ var. Daha önce yapmış olduğum açıklamalarla alakalı aslında çok da farklı bir değişkenlik yok" dedi.

        'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI, ALINACAK SONUÇLAR'

        Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi ile ilgili soruya, lige konsantre olduklarını söyleyerek cevap veren Gisdol, "Sözleşme imzalama konusu bugün konuşulacak bir durum değil. Şu an odaklanmam tamamen takımın başarısı üzerine ve ligin son maçına kadar da bu şekilde devam edecek. Bu hataya yer vermememiz gerekiyor. Önemli olan takımın başarısı, alacağımız sonuçlar. En önemli şey ligde kalmak. Önce o hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu hataya düşüp farklı tartışmalar ortaya çıksın istemiyorum. Bu sebepten dolayı da tek odak noktamız şu an Samsunspor'un başarısıdır" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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