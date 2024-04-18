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        Samsun'da çalıntı motosiklet 3 gün sonra bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:39
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        Samsun'da çalıntı motosiklet 3 gün sonra bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden 3 gün önce motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

        Motosikleti Suriye uyruklu O.M'nin (25) çaldığını belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

        Motosiklet ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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