Samsun'da çalıntı motosiklet 3 gün sonra bulundu

Motosiklet ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden 3 gün önce motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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