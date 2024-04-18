"Samsun'da Anadolu Mozaiği" defilesi düzenlendi

Turizm Haftası kapsamında "Samsun'da Anadolu Mozaiği" temalı defile düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce Samsun Müzesi'nde düzenlenen defilede 46 yöresel giysi beğeniye sunuldu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, defiledeki koleksiyonun Anadolu'nun yöresel giysilerinden oluştuğunu dile getirdi.

Mozaiğe ait her yöreden şık kostümlerin olduğunu aktaran Yıldırım, "Hepsi birbirinden renkli, hepsi el işçiliği, kendi atölyelerimizde hazırlanmış, çok kıymetli eserler. Öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimizin emek verdiği kostümler. Amacımız hem Turizm Haftası'nı kutlamak hem de insanlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı eski değerlerimizle bir araya getirmek, farkındalık yaratmak. Ne kadar renkli, ne kadar güzel kıyafetlerimiz varmış onları sunmak istedik." ifadelerini kullandı.