Samsun'da "Atatürk Resimleri Sergisi" açıldı

Atay, 23 Nisan'a kadar açık kalacak sergiyi tüm Samsunluların görmesini istediğini ifade etti.

Galerinin sorumlusu Fikri Atay, AA muhabirine, Turizm Haftası kapsamında Atatürk ile ilgili fotoğrafları sergilemekten mutluluk duyduklarını belirterek, giydiği kıyafetlerde Atatürk'ün hayata bakış açısını görebildiklerini söyledi.

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