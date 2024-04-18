Samsun'da "Atatürk Resimleri Sergisi" açıldı
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Atatürk Resimleri Sergisi" düzenlendi.
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Atatürk Resimleri Sergisi" düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, Atatürk'ün hayatına dair 68 fotoğraf yer alıyor.
Galerinin sorumlusu Fikri Atay, AA muhabirine, Turizm Haftası kapsamında Atatürk ile ilgili fotoğrafları sergilemekten mutluluk duyduklarını belirterek, giydiği kıyafetlerde Atatürk'ün hayata bakış açısını görebildiklerini söyledi.
Atay, 23 Nisan'a kadar açık kalacak sergiyi tüm Samsunluların görmesini istediğini ifade etti.
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