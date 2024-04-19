Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Ligde çıktığı 32 karşılaşmada 38 puan toplayan Samsun ekibi, Adana Demirspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

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