Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
19 Mayıs Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde çıktığı 32 karşılaşmada 38 puan toplayan Samsun ekibi, Adana Demirspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazanmıştı.
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