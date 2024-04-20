Samsun'da evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
E.C.K. idaresindeki 52 AES 818 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Evci Mahallesi Miliç mevkisinde müstakil evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.