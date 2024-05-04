Vezirköprü'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Çaputlu mevkisindeki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, "Orman Benim" kampanyası ile yangınlara karşı farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirterek, "Amacımız, çevremizin daha temiz olması, özellikle küresel ısınmadan kaynaklı son yıllardaki orman yangınlarına karşı dikkati çekmek ve yangın çıkmadan tedbir almak. Çıkan yangınlarının yüzde 90'ı, yanan alanların da yüzde 99'u insan kaynaklı. Yangını çıkmadan önlemek için bu proje başlatıldı." dedi.