Vezirköprü'de İFET ve geleneksel çocuk oyunları şenliği yapıldı

Birinci olan okullar, Samsun'da düzenlenecek yarışmalarında Vezirköprü'yü temsil edecek.

Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Burak Akça, İbrahim Sezer ve Murat Güven katıldı.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde ise beşinci sınıflar yağ satarım bal satarım, altıncı sınıflar mendil kapmaca, yedinci sınıflar kaleli yakan top, sekizinci sınıflar halat çekme oyununda mücadele etti.

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