Samsun'da iki firari hükümlü silahla yakalandı

Samsun'da birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, silah ve uyuşturucu kullanma aparatıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "Uyuşturucu madde kullanmak", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hakaret" suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan S.B.A'yı gözaltına aldı.