Samsun'un stratejik gürültü haritaları revize edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle "Samsun İli Stratejik Gürültü Haritalarının Revize Edilmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması İşi" kapsamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 2016 yılında hazırlanan ve "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" doğrultusunda oluşturulan "Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları" revize ediliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde "Gürültü Haritaları Modellemeleri" tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da onaylandı.