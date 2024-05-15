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        Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:55
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        Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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