Eğitim İş Sendikası Havza Temsilciliğinden 105. yıl konseri

Konsere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Konserde katılımcılar da seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Eğitim-İş Havza Temsilcisi Ali Mısırlı, etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Ata'mızın Havza'ya gelişini, Havza'ya yakışır şekilde kutlamak amacıyla düzenlediğimiz konserde emeği geçen sendika üyelerine, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sendika üyelerinden oluşan koro tarafından düzenlenen konser öncesi 25 Mayıs 1919 ve Atatürk'ün Havza'da yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Eğitim İş İlçe Temsilciliğince konser düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.